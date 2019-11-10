Готовый попкорн
в удобной упаковке
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Карамельный попкорн
для всей семьи
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Сахарная вата -
любимый вкус детства!
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Создаем настроение!

Десерт или перекус должны не только радовать приятным вкусом, но и вызывать яркие положительные эмоции. Мы в этом уверены, поэтому занимаемся изготовлением и оптовыми продажами сахарной ваты и попкорна.

Наш попкорн ТМ «Алткорн» способен стать украшением любого праздника или вечеринки. Готовый попкорн с разными оригинальными вкусами в удобной упаковке дополнит угощение и внесет разнообразие в ваш досуг.

Облако сахарной ваты «Сладкое облачко» улучшит и обычный будний день, привнесет в него нотки искренней радости и удовольствия. Можно купить готовую сахарную вату с фруктовыми вкусами и лето будет всегда с вами!

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popcorn
popcorn
popcorn

Попкорн и сахарная вата для детей и взрослых

vidget popcorn

Попкорн

vidget vata

Сахарная вата

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Попкорн со вкусом острой креветки - хит продаж!

Оригинальный пикантный вкус попкорна в новой упаковке.

У нас можно купить попкорн с оригинальным вкусом оптом по выгодной цене.
При изготовлении попкорна используется минимальное содержание масла, что позволяет насладиться лакомством даже людям, соблюдающим диету.
Прекрасно подходит для просмотра кино и перекуса дома, на работе или в дороге.

Вкус для ценителей правильного досуга.

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Качество во всём

Preimusch
НАТУРАЛЬНОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЁ

Для изготовления попкорна мы используем только специальную качественную  кукурузу. Все сырье закупается у проверенных поставщиков.

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СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Современное технологичное производство позволяет выпускать продукцию высокого качества с соблюдением современных стандартов безопасности.

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РАЗНООБРАЗИЕ ВКУСОВ В КАЧЕСТВЕННОЙ УПАКОВКЕ

Яркий современный дизайн привлекает внимание детей и взрослых. Предлагаем попкорн для гурманов  в стильной  упаковке и удобную фасовку для сахарной ваты.

Preimusch
ОПЕРАТИВНЫЕ ПОСТАВКИ В ЛЮБОЙ РЕГИОН

У нас можно купить попкорн и сахарную вату. Оптовая продажа.  Оперативная  доставка партии товара  транспортной компанией, работающей в вашем регионе

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