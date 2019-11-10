в удобной упаковке
для всей семьи
любимый вкус детства!
Создаем настроение!
Десерт или перекус должны не только радовать приятным вкусом, но и вызывать яркие положительные эмоции. Мы в этом уверены, поэтому занимаемся изготовлением и оптовыми продажами сахарной ваты и попкорна.
Наш попкорн ТМ «Алткорн» способен стать украшением любого праздника или вечеринки. Готовый попкорн с разными оригинальными вкусами в удобной упаковке дополнит угощение и внесет разнообразие в ваш досуг.
Облако сахарной ваты «Сладкое облачко» улучшит и обычный будний день, привнесет в него нотки искренней радости и удовольствия. Можно купить готовую сахарную вату с фруктовыми вкусами и лето будет всегда с вами!
Попкорн и сахарная вата для детей и взрослых
Попкорн
Сахарная вата
Попкорн со вкусом острой креветки - хит продаж!
Оригинальный пикантный вкус попкорна в новой упаковке.
У нас можно купить попкорн с оригинальным вкусом оптом по выгодной цене.
При изготовлении попкорна используется минимальное содержание масла, что позволяет насладиться лакомством даже людям, соблюдающим диету.
Прекрасно подходит для просмотра кино и перекуса дома, на работе или в дороге.
Вкус для ценителей правильного досуга.
Качество во всём
НАТУРАЛЬНОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЁ
Для изготовления попкорна мы используем только специальную качественную кукурузу. Все сырье закупается у проверенных поставщиков.
СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Современное технологичное производство позволяет выпускать продукцию высокого качества с соблюдением современных стандартов безопасности.
РАЗНООБРАЗИЕ ВКУСОВ В КАЧЕСТВЕННОЙ УПАКОВКЕ
Яркий современный дизайн привлекает внимание детей и взрослых. Предлагаем попкорн для гурманов в стильной упаковке и удобную фасовку для сахарной ваты.
ОПЕРАТИВНЫЕ ПОСТАВКИ В ЛЮБОЙ РЕГИОН
У нас можно купить попкорн и сахарную вату. Оптовая продажа. Оперативная доставка партии товара транспортной компанией, работающей в вашем регионе